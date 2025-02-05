Можно стать за сутки, – Усик сравнил свой путь к титулу чемпиона мира с карьерой Кличка

Чемпион мира по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александр Усик оценил свой путь к званию чемпиона мира. Звездный супертяжеловес вспомнил выступления Владимира Кличко и сравнил их.

Александр Усик вспомнил, как его легендарному земляку понадобилось три года, чтобы стать чемпионом мира. Обидчик Тайсон Фьюри назвал один из главных факторов, который положительно влияет на карьеру современных боксеров, информирует 24 Канал со ссылкой на Forbes Украина.

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У кого был более тяжелый путь к чемпионству

Этого фактора не было во времена карьеры Виталия Кличко, поэтому бывшим звездам бокса было сложнее развиваться и достигать серьезных вершин. Именно такого мнения придерживается Усик.

Виталий Владимирович начинал в 1996-м, и где-то за три года он стал чемпионом мира. Тогда не были развиты интернет и соцсети. Единственными средствами коммуникации были телевидение и печатные медиа. Поэтому, думаю, ему было труднее дойти до чемпионства. Сейчас известным можно стать за сутки, однако надо показывать хороший бокс. Если ты крутой в интернете, а результат на ринге не показываешь, то очень быстро угаснешь,

– сказал Усик.

Справка. Летом 1999-го года Кличко-старший нокаутировал британца Герби Гайда, отобрав у соперника пояс чемпиона мира по версии WBO. В том же году Виталий провел еще две успешные защиты этого титула в боях против двух американцев – Эда Магони и Обеда Салливана (в обоих был технический нокаут).

Всего за спиной Виталия Кличко есть 47 проведенных боев, в которых он одержал 45 побед (41 – нокаутом), а также потерпел два поражения (от Криса Берда и Леннокса Льюиса). В обоих случаях бои были завершены из-за травм украинца.

Свой последний бой в карьере Виталий провел против немца Мануэля Чарра (8 сентября 2012 года). Кличко одержал победу над соперником. Врач досрочно остановил бой в 4-м раунде из-за рассечения у Чарра. После окончания карьеры начал политическую карьеру и является мэром Киева с 2014-го года.