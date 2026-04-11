"Тебе пришло время уйти из бокса, ты пообещал": Уайлдер о будущем британского боксера
- Деонтей Уайлдер считает, что Дереку Чисоре пора завершить боксерскую карьеру после их 50-го боя.
- Бой Уайлдер – Чисора состоялся 4 апреля 2026 года, где Уайлдер победил по решению судей, а Чисора обещал своей семье уйти на пенсию.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями о дальнейшей карьере Дерека Чисоры после их боя. Этот поединок стал важным этапом в профессиональном пути обоих боксеров.
Бой стал юбилейным – 50-м в карьере каждого из боксеров. По словам Уайлдера, это идеальный момент для Чисоры, чтобы поставить точку в своей спортивной истории, пишет Seconds Out.
Смотрите также "Не может ни говорить, ни стоять": звезду бокса жестко избили
Что сказал Уайлдер о карьере Чисоры?
После боя он заявил, что выступление дома – идеальное завершение карьеры, и Чисора, вероятно, ее завершит.
Это мой 50-й бой, это его 50-й бой, и может ли он лучше завершить карьеру здесь, дома? Многие люди спрашивают меня, верите ли вы, что он завершил карьеру? Да, я верю,
– отметил Уайлдер.
Он также подчеркнул, что британский боксер ранее обещал своей семье завершить карьеру, и призвал его сдержать слово. Чисора уже провел поединки с сильнейшими соперниками, поэтому может с гордостью уйти на пенсию.
Он пообещал своей жене и детям, что так и будет, то почему бы ему не поверить, понимаете, о чем я? Этот человек дрался со всеми. Как боец, можно только желать драться с таким количеством невероятных бойцов, как он, то почему бы не уйти на пенсию сейчас?,
– говорит боксер.
Как прошел бой Уайлдер – Чисора?
- Поединок между британским боксером Дереком Чисорой и экс-чемпионом мира из США Деонтеем Уайлдером состоялся 4 апреля 2026 года в Лондоне на арене The O2.
Наиболее напряженный эпизод произошел в 8-м раунде, когда Уайлдер отправил соперника в нокдаун. Несмотря на это, Чисора смог восстановиться и продолжил активно давить до конца боя.
Как сообщает MMAFighting, по итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу Деонтею Уайлдеру.
Результаты судейских записок: 115:111 и 115:113 в пользу Уайлдера, а также 112:115 – в пользу Чисоры.