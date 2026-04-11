"Тебе пришло время уйти из бокса, ты пообещал": Уайлдер о будущем британского боксера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями о дальнейшей карьере Дерека Чисоры после их боя. Этот поединок стал важным этапом в профессиональном пути обоих боксеров.

Бой стал юбилейным – 50-м в карьере каждого из боксеров. По словам Уайлдера, это идеальный момент для Чисоры, чтобы поставить точку в своей спортивной истории, пишет Seconds Out.

Смотрите также "Не может ни говорить, ни стоять": звезду бокса жестко избили

Что сказал Уайлдер о карьере Чисоры?

После боя он заявил, что выступление дома – идеальное завершение карьеры, и Чисора, вероятно, ее завершит.

Это мой 50-й бой, это его 50-й бой, и может ли он лучше завершить карьеру здесь, дома? Многие люди спрашивают меня, верите ли вы, что он завершил карьеру? Да, я верю,

– отметил Уайлдер.

Он также подчеркнул, что британский боксер ранее обещал своей семье завершить карьеру, и призвал его сдержать слово. Чисора уже провел поединки с сильнейшими соперниками, поэтому может с гордостью уйти на пенсию.

Он пообещал своей жене и детям, что так и будет, то почему бы ему не поверить, понимаете, о чем я? Этот человек дрался со всеми. Как боец, можно только желать драться с таким количеством невероятных бойцов, как он, то почему бы не уйти на пенсию сейчас?,

– говорит боксер.

Как прошел бой Уайлдер – Чисора?