Боец UFC с одного удара вырубил соперника: видео брутального нокаута

В ночь на 9 марта (в Украине) состоялся грандиозный вечер смешанных единоборств UFC 313 в Лас-Вегасе. В основном карде фантастического спортивного шоу Маурисио Руффи дрался против Бобби Грина.

Бой Руффи – Грин состоялся в легкой весовой категории. Яркую победу одержал бразильский боец Маурисио Руффи, сообщает 24 канал со ссылкой на Champions Round.

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Зрелищная победа Руффи

Поединок между Маурисио Руффи и Бобби Грином завершился в первом раунде. Бразильский боец одержал досрочную победу, нанеся эффектный удар, приведший к нокауту оппонента.

Руффи на третьей минуте боя с разворота ударил ногой Грина. В результате 38-летний американский боец не смог продолжить поединок.

Видео нокаута Руффи:

Напомним, что в главном поединке вечера UFC 313 Алекс Перейра сражался против Магомеда Анкалаева. Бразилец неожиданно уступил и потерял чемпионский пояс организации.