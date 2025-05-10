Известный промоутер сообщил о пополнении в семье Ломаченко

Глава Top Rank Боб Арум сообщил радостную весть из семьи Василия Ломаченко. В семье чемпиона мира по версиям IBF и IBO в легком весе произошло пополнение.

Сейчас успешная карьера Василия Ломаченко находится на паузе. У украинского боксера проблемы со спиной, которые могут помешать ему вернуться в профессиональный ринг.

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Пополнение в семье боксера

Несмотря на это все у Ломаченко есть прекрасная возможность проводить больше времени с семьей, которой он уже много лет уделял меньше времени из-за активной боксерской карьеры.

Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что в семье Ломаченко произошло пополнение. Василий в третий раз стал отцом, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

До этого Василий с женой воспитывал сына Анатолия и младшую дочь Викторию.

В то же время известный промоутер заявил, что ориентировочно через неделю станет известна судьба выступлений Ломаченко. Пока неизвестно, сможет ли Василий провести еще хотя бы один прощальный поединок в профессионалах.

К слову, в карьере Василия Ломаченко на профи-ринге есть 21 проведенный поединок, в которых он одержал 18 побед (12 – нокаутом) и потерпел 3-х поражений. Последний раз выходил в ринг в мае 2024-го, когда победил бывшего "абсолюта" легкого веса Джорджа Камбососа.