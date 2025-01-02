В новогоднюю ночь неожиданно умер звездный боец Уилсон: что известно о смерти

В первый день нового 2025-го года мир смешанных единоборств всколыхнула ужасная весть. Неожиданно остановилось сердце новозеландского бойца MMA Хакария Уилсона.

Звездный боец умер в родной Новой Зеландии, куда приехал на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines. Пока не сообщалась причина смерти 26-летнего спортсмена, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Шокирующая смерть бойца

Полиция отправила тело Хакарии на экспертизу. Правоохранители не нашли оснований подозревать насильственную смерть.

Последний раз Уилсон выходил в октагон в конце октября 2024 года, когда одержал победу над филиппинцем Марком Алкобу техническим нокаутом на острове Бали. Это было в рамках турнира Canggu Fight Night 32. Как оказалось, к сожалению, этот поединок стал последним в жизни новозеландского бойца.

Напомним, что в середине ноября прошлого года Уилсон перенес операцию и пообещал как можно быстрее вернуться в клетку. Но этого камбэка уже не произойдет.



В ноябре 2024-го Уилсон был прооперирован / Фото из инстаграма бойца

Свой последний пост в соцсетях Уилсон сделал 22 ноября 2024-го года, когда объявил о новом партнерстве.