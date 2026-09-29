Кличко обратился в суд из-за наследства Панеттьери: о какой сумме идет речь

Украинский боксер Владимир Кличко, бывший жених американской актрисы Хейден Панеттьери, обратился в суд с просьбой назначить его временным опекуном имущества их 11-летней дочери Каи-Евдокии. Соответствующее заявление он подал в суд в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы. В них отмечается, что назначение временного опекуна является "срочным и крайне необходимым" для обеспечения получения, управления и сохранности активов, принадлежащих Кае.

Какую сумму оставила после себя Панеттьери

По словам Кличко, их дочь, проживающая с отцом в Украине, имеет право на активы, оставшиеся после смерти Панеттьери. Поскольку Кая является несовершеннолетней, ее имуществом должен распоряжаться назначенный судом опекун.

Если актриса оставила завещание или создала траст, ее имущество должно быть распределено в соответствии с этими документами. Если же таких распоряжений нет, наследование происходит в соответствии с законодательством штата Калифорния.

Согласно поданным документам, Кличко хочет получить полномочия управлять активами дочери до ее совершеннолетия. Опекун имущества несовершеннолетнего также должен отчитываться перед судом об управлении средствами.

Как отмечает People, эксперты предполагают, что суд может назначить опекуном именно Кличко, так как он является отцом ребенка. В то же время родители Панеттьери также имеют право претендовать на эту роль и могут обратиться в суд с соответствующими документами, однако юристы считают такой сценарий маловероятным.

Значительную часть ее состояния составляют доходы, полученные за многолетнюю карьеру в рекламе, на телевидении и в кино.

Точный размер наследства Панеттьери пока не подтвержден. По оценке Celebrity Net Worth, состояние актрисы на момент смерти составляло около 6 миллионов долларов. В то же время в других публикациях назывались суммы от 8,5 миллиона долларов до 14 миллионов долларов.

Напомним, Хейден Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Ее нашли без сознания в доме в Гринвилле, штат Южная Каролина. Она наиболее известна по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл".

Кличко и Панеттьери были в отношениях около девяти лет. В 2014 году у них родилась дочь Кая-Евдокия.