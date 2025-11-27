Промоутер шокировал заявлением об Усике, который едва не сорвал бой непобедимого боксера

Промоутер Фрэнк Уоррен объяснил, почему возникли трудности с выбором следующего соперника для Мозеса Итаумы. Известный функционер вспомнил в своем комментарии Александра Усика.

Фрэнк Уоррен уверен, что Александр Усик вслед за поясом WBO откажется от еще одного или двух чемпионских титулов. Поэтому сейчас из-за украинца, который владеет почти всеми поясами в хевивейте, у Мозеса Итаумы возникли проблемы с поиском нового соперника, передает 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

Почему Усик мешал найти соперника для Итаумы?

По словам промоутера, многие боксеры не хотят рисковать всем в противостояниях против "Нового Майка Тайсона". Уоррен убежден, что бойцы считают, что Усик освободит еще какие-то пояса, что даст им возможность подраться за хорошие гонорары.

Это было сложно из-за того, на каком этапе он находится в своей карьере. Многие люди не хотят рисковать, сражаясь с ним, потому что все они считают, что, Усик освободит один или два пояса, и они получат возможность побороться за них за хорошие деньги,

– заявил Уоррен.

Сам 20-летний непобедимый боксер уверен, что Усик не хочет выходить против него в один ринг.

"Усик на самом деле не хотел бы драться со мной. Потому что если бы я с ним дрался и победил его, это свело бы на нет многое из того, чего он уже достиг. Олимпийский чемпион, двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, абсолютный чемпион в тяжелом весе, но проиграл 20-летнему. Это просто не имеет смысла", – заявлял Итаума в комментарии ютуб-канала iFL TV.

Что известно о следующем бое Итаумы?