Урсу в ярком стиле нокаутировал Джеймса: мощное видео

В воскресенье, 30 марта, состоялся грандиозный вечер бокса в Лондоне. В рамках спортивного шоу Костянитин Урсу дрался против Эйтана Джеймса.

На кону противостояния был чемпионский пояс Боксерского совета содружества в полусреднем весе. В поединке в "Йорк Холле" получил молдавский боксер, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Зрелищная победа Урсу

Боксеры осторожно начали бой, ища слабые места друг друга. Впоследствии Константин Урсу нанес несколько точных ударов и начал работать активнее после промежуточного успеха.

Молдавский боксер нанес финальный удар с левой под конец седьмого раунда поединка. После чего Эйтан Джеймс упал на канвас и не смог подняться, чтобы продолжить бой.

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Таким образом Константин Урсу завоевал титул. Молдавский боксер стал обладателем чемпионского пояса Боксерского совета содружества.