"Интересно посмотреть": бывший чемпион мира высказался по поводу реванша Усик – Дюбуа

Александр Усик намерен драться против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион горит желанием снова стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Пока боксеры ожидают официального подтверждения боя в спортивном сообществе часто обсуждают грандиозное противостояние. Джо Кальзаге высказался относительно реванша Усик – Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также Бывший чемпион мира назвал фаворита потенциального боя между Усиком и Паркером

Будет хороший бой

Бывший чемпион мира вспомнил первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В частности, британец выделил спорный удар ниже пояса от "Динамита".

Джо Кальзаге заявил, что от первого боя Даниэля Дюбуа стал лучшей версией себя. Поэтому он не может дождаться, чтобы увидеть реванш между украинским чемпионом и британцем.

Считаю, что Усик уже показал, на что он способен. Это бой, который стоит организовать. Мне интересно посмотреть его. Удар был на грани, но ведь для этого есть защитный пояс. Поэтому это немного странно, немного сомнительно, если честно,

– сказал Кальзаге.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Украинский чемпион победил британца техническим нокаутом в девятом раунде, несмотря на пропущенный удар ниже пояса.

Ранее Даррен Бакрер высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира считает, что украинскому чемпиону не нужен бой против британского боксера.