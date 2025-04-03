"Посмотрите на серию побед": промоутер оценил шансы Дюбуа победить Усика

Александр Усик планирует во второй раз разделить ринг с Даниэлем Дюбуа. Немало разных мнений ходит вокруг потенциального реванша между украинским чемпионом и британским боксером.

Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа, поделился мыслями относительно реванша. Спортивный функционер рассказал, сможет ли Даниэль сейчас победить Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry.

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Сможет ли Дюбуа победить Усика

Фрэнк Уоррен считает, что Даниэль Дюбуа смог бы сейчас победить Александра Усика. По его мнению, британский боксер стал намного лучше по сравнению с первой встречей.

Промоутер заявил, что опыт боя против Усика помог Дюбуа. После первого поединка "Динамит" стал психологически сильнее.

Посмотрите на серию побед, на которой он находится. Он дрался на самом высоком уровне. И в этих четырех боях он выиграл трижды нокаутом. И тот удар, который "посадил" Усика, не был ударом ниже пояса,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В поединке во Вроцлаве Король хевивейта одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Даниэль Дюбуа высказался относительно Александра Усика. По его мнению, украинский чемпион имеет более сильный удар, чем бывший британский боксер Тайсон Фьюри.