Известный боксер сделал прогноз на адскую битву между Усиком и Дюбуа

Совсем скоро Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа. Звездные представители хевивейта сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Дэвид Аллен высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Британский боксер поделился неоднозначным прогнозом на противостояние, сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

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Прогноз от Аллена

Бывший спарринг-партнер Александра Усика одобрительно высказался об украинском чемпионе. Однако боксер верит, что "Динамит" может победить Короля хевивейта.

Дэвид Аллен отметил, что возраст Усика может сыграть большую роль в реванше против Дюбуа, ведь ему уже 38 лет. Британец добавил, что Даниэль спрогрессировал физически и психологически.

Я верю в Дюбуа. В двух последних боях ставил против Усика, и он доказал, что я ошибался, ему все равно, что говорю, он раньше уже удивил меня. Я бы сказал, что Усик – лучший боец нашего поколения, но его карьера длится слишком долго. В конце концов, тебя тоже побьют,

– сказал Аллен.

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на "Уэмбли", что находится в Лондоне. Официальная дата поединка 19 июля 2025 года.

Интересно, что перед реваншем против Даниэля Дюбуа Александр Усик провел спарринг с Ярославом Амосовым, украинским бойцом ММА.