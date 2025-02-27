Чемпион мира назвал фаворита потенциального реванша Усик – Дюбуа: какие шансы у боксеров

Александр Усик до сих пор не определился со следующим соперником. Однако украинский чемпион не прочь дать шанс Даниэлю Дюбуа, который стремится отомстить за поражение двухлетней давности.

Зато Усик получит возможность стать вторично абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Лоуренс Околи прокомментировал возможный реванш между украинцем и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто победит по мнению Околы

Британский боксер назвал победителя потенциального реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Лоуренс Околи заявил, что он предпочитает украинский чемпион, ведь он многое сделал в боксе в последнее время.

Околе также вспомнил, что в прошлых боях Усика, он делал ставку на других боксеров. Однако украинский чемпион постоянно побеждал, чем заслуживает признание. Лоуренс назвал условие, при которой Александр справится с Дюбуа.

Так если только Усика не догонит век, я думаю, что он будет большим фаворитом на победу над Даниэлем. Вы видели, что он способен избегать ударов и продолжать работать,

– сказал Околе.

Однако британец сказал, что не нужно недооценивать Даниэля Дюбуа. Чемпион мира по версии IBF уже не тот боксер, который был в первом поединке с Александром Усиком.

Напомним, что Александр Усик сражался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году. В грандиозном поединке во Вроцлаве украинский чемпион в девятом раунде одолел британца техническим нокаутом.