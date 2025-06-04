"Ждет тяжелая ночь": Фьюри сделал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри

Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Король хевивейта попытается во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Джон Фьюри высказался о реванше Усик – Дюбуа. Отец Тайсона Фьюри назвал победителя самого ожидаемого боя года, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто победит в реванше Усик – Дюбуа

Джон Фьюри считает, что Александр Усик рискует согласившись на второй бой против Даниэля Дюбуа. По его мнению, украинскому чемпиону будет трудно учитывая его возраст.

Отец Тайсона Фьюри отметил, что Даниэль Дюбуа фаворит поединка. По его словам, британец имеет большие шансы на победу в реванше против Усика.

Даниэль еще молодой и достаточно сильный и имеет мощность, но Усик остается мастером техники. Если украинец займет оборонительную позицию и будет продолжать доминировать, то Дюбуа потеряет терпение и начнет свирепствовать. Но в противном случае, Усика ждет тяжелая ночь, хоть он и классный боец,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Александр Усик впервые дрался против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве в 2023 году. В том поединке украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа. Бывший боксер дал категорический прогноз.