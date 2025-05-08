Шотландский супертяжеловес признался, благодаря чему Дюбуа может победить Усика

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания). Шотландский боксер Ник Кэмпбелл высказал свое мнение относительно второго противостояния.

Шотландский супертяжеловес откровенно рассказал, что не разглядел спада в последних боях Александра Усика. Ник Кэмпбелл вспомнил реванш с Тайсоном Фьюри, когда по его подсчетам украинец выиграл всего два раунда, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кэмпбелл о реванше Усик – Дюбуа

Кэмпбелл не скрывает тот факт, что поддерживал в реванше именно "Цыганского короля", который не смог одолеть украинца.

"Спад Усика? Я не видел ничего в его последних выступлениях, что бы показало, что он на спаде. Ему было действительно трудно во втором поединке против Тайсона Фьюри, и у меня он выиграл в два раунда. Я хотел, чтобы выиграл Тайсон, пытался отдавать ему максимум раундов, но я не смог. Усик победил. Я ничего не увидел, что показало бы, что Усик на спаде. Иногда случается, что боец становится старым за одну ночь, но я не думаю, что такое будет", – сказал Кэмпбелл.

Ник уверен, что Усик хорошо подготовится к предстоящему реваншу и будет готов отбоксировать полную дистанцию в 12 раундов. Шотландский боксер отметил то, благодаря чему Дюбуа может взять реванш у до сих пор непобедимого украинца.

Он умный человек. Как я говорил, его мозг – это то, за чем надо наблюдать. Я действительно чувствую, что Усик будет в лучших кондициях, готов пройти 12 раундов. Если он не способен на это, тогда он не выиграет бой,

– заявил Кэмпбелл.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. На кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым владел Александр после первой победы над Фьюри. Тогда сознательно отказался от пояса IBF, которым теперь владеет Дюбуа, ради реванша с Тайсоном, в котором тоже одолел британца.