Экс-соперник Кличко назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа 19 июля 2025 года проведут долгожданный мегафайт в Лондоне. Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс высказал свое мнение относительно данного реванша.

53-летний бывший американский боксер уверен в победе одного бойца. Речь идет об Александре Усике.

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Прогноз Бриггса на реванш

Шеннон Бриггс делает ставку на победу непобедимого украинца, сделав комплимент Усику, пишет 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

Конечно, что Усик победит. Он слишком хорош. Этот парень невероятный,

– ответил Бриггс.

Напомним, что в первом бою Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве (Польша). Также в этом поединке Даниэль по ходу 5-го раунда пробил ниже пояса украинца.

К слову. Шеннон Бриггс провел в профессионалах 59 поединков, в которых побеждал 51 раз (45 – нокаутом) при 6-ти поражениях и одной мировой.

Накануне реванша Усик сохраняет статус непобедимого боксера – 23 победных поединка (14 – нокаутом). Зато за спиной Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях в 24-х боях.

Последний раз "Динамит" выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда неожиданно легко нокаутировал Энтони Джошуа. В то же время украинский чемпион мира в 2024-м году дважды одолел Тайсона Фьюри и поставил точку на карьере "Цыганского короля".