Выгодное предложение для Паркера: стало известно, при каком условии состоится реванш Усик – Дюбуа

Александр Усик намеревался драться против Даниэля Дюбуа. Однако Всемирная боксерская организация обязала украинского чемпиона защитить титул WBO.

Александр Усик должен договориться с Джозефом Паркером о проведении боя в течение 30 дней. Бой против новозеландца не входил в планы украинца, но есть условие при котором поединок против британца состоится.

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Усик сможет подраться с Дюбуа

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на GiveMeSport, Александр Усик сможет драться против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Также украинец сможет сохранить титул WBO.

По данным источника, Джозеф Паркер получит денежную компенсацию, чтобы новозеландец согласился на реванш между Усиком и Даниэлем Дюбуа. В таком случае он будет драться с победителем боя.

Если Паркер согласится на такие условия, Александр Усик встретится против Даниэля Дюбуа летом этого года на "Уэмбли". После чего Джозеф подерется за четыре пояса против триумфатора боя.

Напомним, что Даниэль Дюбуа и Александр Усик ранее встречались между собой. Украинский чемпион в 2023 году одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде боя.