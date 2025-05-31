"19 июля намерен убить другого короля": тренер Дюбуа готовит "Динамита" к победе над Усиком

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Реванш примет легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания).

Наставник Даниэля Дюбуа высказался накануне реванша своего подопечного. Дон Чарльз заверил, что Александр Усик войдет в историю бокса после этого реванша независимо от финального результата поединка, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

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Чарльз о реванше Усик – Дюбуа

Известный тренер заявил, что хочет подготовить и сделать из Дюбуа "убийцу королей". Именно такое прозвище приписывают Даниэлю. Дон Чарльз вспомнил победу своего подопечного над Энтони Джошуа, которая была в сентябре прошлого года. По словам наставника, в тот день "Динамит" убил одного короля бокса, а 19 июля сделает это с Александром Усиком.

Независимо от того, что произойдет с Усиком 19 июля – я верю, что знаю, что именно произойдет, но я не Бог – Усик уже войдет в историю как выдающийся боксер своего поколения. То есть, как бы там ни было, он уже сделал достаточно для этого. Да, он стремится к большему, и мы стоим на его пути к этому. Но и он стоит на нашем пути к тому, чего стремимся мы. Конечно, он тоже добавил, как и Даниэль,

– сказал Чарльз.

Кстати, к слову. Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5-м раунде сентябрьского боя 2024-го года. Эта победа стала для Даниэля 22-й в 24-х боях (21 – нокаутом) при 2-х поражениях. Сейчас это последний поединок в карьере следующего соперника Усика. Зато Александр в прошлом году дважды одолел Тайсона Фьюри.

Напомним, что впервые Усик и Дюбуа сошлись в ринге в августе 2023-го, когда Александр победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде. Также бой в польском Вроцлаве стал несколько скандальным из-за удара ниже пояса от Дюбуа в 5-м раунде.

На кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.