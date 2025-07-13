Реванш Усик – Дюбуа: во сколько начнется исторический бой на "Уэмбли"

Александр Усик совсем скоро сразится против Даниэля Дюбуа. На кону долгожданного реванша между украинским боксером и британцем будут стоять все титулы в супертяжелом дивизионе.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года в Великобритании. Адскую битву между звездными хевивейтерами будет принимать легендарный стадион "Уэмбли", что в Лондоне, сообщает 24 канал.

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Во сколько начало реванша Усик – Дюбуа?

Боксерский вечер в Лондоне состоится в ночь с 19 на 20 июля. Начало грандиозного спортивного шоу, где главным событием будет реванш Усик – Дюбуа, должно начаться в 19:00 по киевскому времени.

Файткард реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа начнется в 20:30 по киевскому времени. В первом поединке Владислав Сиренко сразится против Соломона Дакреса, который заменил Андрея Новицкого.

Исторический реванш Усик – Дюбуа должен начаться на раньше 23:30 по Киеву. Вечер бокса на "Уэмбли" согласно регламенту стадиона продлится до 1 ночи по киевскому времени (23:00 по местному времени).

К слову. Александр Усик будет защищать титулы чемпиона мира в хевивейте по версии WBO, WBC и WBA. Даниэль Дюбуа владеет только поясом IBF.

Напомним, что Александр Усик побеждал Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том бою украинский чемпион прибил британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее мы сообщали, стоимость и сколько билетов осталось на реванш Усик – Дюбуа на "Уэмбли" в Лондоне.