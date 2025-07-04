Бывший боксер ошеломил прогнозом на реванш Усик – Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Боксерское сообщество разделилось на два лагеря накануне боя.

Свой прогноз на этот реванш сделал бывший чемпион мира по версии WBC Фрэнк Бруно. Экс-боксер пополнил ряд сторонников Даниэля Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Бруно поддержал Дюбуа

Бруно пожелал победы "Динамиту", ведь это хорошо повлияет на британский бокс.

Это будет хороший бой, и я надеюсь, что победит лучший. Я надеюсь, что Дюбуа выиграет бой, это хорошо для британского бокса,

– сказал Бруно.

Отметим, что российский промоутер Владимир Хрюнов тоже на стороне британца. Представитель вражеской страны мечтает увидеть поражение Усика.

В то же время именно Усик является фаворитом накануне реванша, Дюбуа носит статус андердога. Сам Даниэль и его команда спокойно относятся к такому статусу второго номера.

К слову. Первый бой между Усиком и Дюбуа закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде в августе 2023-го. Поединок состоялся во Вроцлаве (Польша). По ходу 5-го раунда "Динамит" пробил ниже пояса Александру, после чего он оказался на канвасе.

Украинский чемпион мира активно готовится к реваншу против Дюбуа. Усик показал, что в его тренировочный лагерь приехал его сын.