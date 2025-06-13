Усик – Дюбуа: определился еще один бой андеркарда реванша в Лондоне

Уже 19 июля состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Определился еще один бой, который состоится в андеркарде вечера бокса на "Уэмбли" (Лондон).

Предшествовать реваншу Усик – Дюбуа будет бой бывшего чемпиона мира в двух дивизионах Лоуренс Околи. Соперником британского боксера будет чемпион мира по версии WBC в бриджервейте Кевина Лерены из ЮАР, пишет 24 Канал со ссылкой на Queensberry.

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Кто подерется в андеркарде реванша Усик – Дюбуа

Околи и Лерена поборются за титул WBC Silver в хевивейте, которым владеет британский боксер.



Околи – Лерена / Фото Queensberry Promotions

Лерена последний раз выходил в ринг 1 мая 2025 года, когда в третьем раунде нокаутировал украинца Сергея Радченко. Кевин защитил чемпионский пояс WBC в бриджервейте. Зато Околи провел свой последний официальный поединок в декабре 2024-го, когда нокаутировал уже в первом раунде немца Хуссейна Мехамеда.

Напомним, что также Queensberry Promotions сообщила о бое украинца в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. Речь идет о возвращении в ринг Даниэля Лапина.

Также была информация, что в рамках того вечера бокса в Лондоне хотят подраться Джозеф Паркер, с которым в будущем должен подраться победитель реванша Усик – Дюбуа, и Мозес Итаума.