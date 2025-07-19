Усик – Дюбуа: ИИ предсказал, как может развиваться реванш и кто победит

Уже сегодня 19 июля Александр Усик и Даниэль Дюбуа определят абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Их лобовая встреча состоится на легендарной арене "Уэмбли" (Лондон, Великобритания).

В первом поединке, который состоялся 26 августа 2023, была зафиксирована победа Александра Усика техническим нокаутом в 9-м раунде. Поэтому Даниэль Дюбуа будет серьезно настроен, чтобы реваншироваться за поражение 2-летней давности, сообщает 24 Канал.

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Какое развитие реванша Усик – Дюбуа спрогнозировал ШИ?

1-2 РАУНДА. Искусственный интеллект предсказал, как может развиваться реванш Усик – Дюбуа на "Уэмбли".

В стартовых двух раундах ИИ прогнозирует невысокий темп боя, боксеры будут преимущественно заниматься разведкой и будут искать оптимальную дистанцию.

3-5 РАУНДЫ. Усик продолжит работать корпусом, а центр ринга будет под полным контролем украинца. Зато Дюбуа будет пытаться поймать Александра, чтобы завершить бой еще до экватора поединка. ИИ прогнозирует, что в 4-5 раундах Усику следует остерегаться, ведь Даниэль может выбрасывать удары "на грани", сосредотачивая всю свою агрессию в ударах.

6-8 РАУНДЫ. Украинский чемпион продолжит наносить точные удары и комбинированные серии по корпусу и голове Дюбуа. Александр контролирует дистанцию, не давая шансов Даниэлю на сближение. Британец же идет в ва-банк. Искусственный интеллект предвидит, что украинец закроет дистанцию и всколыхнет Дюбуа очередной серией мощных ударов в 7-8 раундах.

9-10 РАУНДЫ. ШИ не рассматривает вариант полного 12-раундового боя 19 июля на "Уэмбли". По его мнению, Усик снова победит Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. В этих двух трехминутках Александр начнет ломать британца, который начнет сыпаться в обороне. Даниэль не является выносливым боксером, поэтому все больше ударов будет попадать по его корпусу и голове.

ChatGPT аргументировал, почему делает ставку на такую победу Усика:

Существенное накопление преимущества Усика в промежутке 4-го и 8-го раундов.

Агрессивная, но мало эффективная стратегия Дюбуа не даст нужного результата.

Возраст и опыт Усика дадут ему выносливость и техническое преимущество.

Видеообзор первой битвы Усик – Дюбуа