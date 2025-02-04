Это большая экосистема, – Усик признался, сколько потратил на подготовку к бою с Фьюри

Александр Усик провел фантастический поединок против Тайсона Фьюри. Украинский чемпион длительное время занимался в тренировочном лагере, чтобы одолеть "Цыганского короля".

Александр Усик поделился тем, что было за закулисьем мегафайта с Тайсоном Фьюри. В частности, боксер рассказал о подготовке к противостоянию с британским супертяжеловесом, сообщает 24 канал со ссылкой на Forbes.

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Усик раскрыл детали подготовки

Александр Усик рассказал об основных расходах при подготовке к поединку с Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион назвал космическую сумму в размере, которая достигает от 500 тысяч до 700 тысяч долларов.

Усик поделился тем, на что именно потратил такие огромные средства. Александр по пунктам объяснил, что входит в главный список потребностей в тренировочном лагере.

Это большая экосистема: гонорары команды, спарринг-партнеров и всех приобщенных к работе, аренда залов, спа-центров для восстановления, оплата питания, жилья, оборудования, транспорта при необходимости. Сейчас у нас в основном собственные автомобили, которые мы перевозим из Украины в тренировочные лагеря,

– рассказал Усик.

Также Усик назвал другие расходы, которые возникали в ходе подготовки к бою. Украинский чемпион выделил работу медицинского персонала, а также перенос поединков.

Так было накануне первого боя с Тайсоном Фьюри: были два тренировочных лагеря, которые обошлись примерно в 1 миллион долларов,

– добавил Усик.

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри 21 декабря 2024 года единогласным решением судей. Украинский боксер удачно защитил чемпионские титулы и закрепился на вершине бокса.