Усик не стал раскрывать секрет, кому посвятит возможную победу в реванше над Фьюри

Наступил день, о котором так все говорили и ждали. 21 декабря в Эр-Рияде Александр Усик попытается отстоять свои чемпионские пояса в реванше против Тайсона Фьюри.

Накануне реванша боксеров ждала активная медианеделя, которая закончилась 20 декабря церемонией взвешивания. Там традиционные уже большие цифры на весах показал Тайсон Фьюри.

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Что ответил Усик

После взвешивания Усик и Фьюри сошлись в финальной дуэли взглядов, которая была очень короткой. Тайсон лишь на несколько секунд обернулся в бой украинца и первым отвел взгляд. После этих мероприятий Александр рассказал, что ничего не чувствовал во время дуэли взглядов, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Также украинский чемпион добавил, как справляется с давлением перед реваншем и воспринимает громкие заявления "Цыганского короля" перед реваншем,

"Мой ангел помогает мне, мой Бог мне помогает, как и моя семья, моя команда. Моя жена мне помогает", – ответил чемпион мира.

А вот на вопрос о том, кому он посвятит победу, если во второй раз одолеет Тайсона, Усика не стал отвечать.

Поговорим об этом завтра (21 декабря – 24 Канал),

– лаконично сказал Усик.

Напомним, что первый бой в Эр-Рияде между Усиком и Фьюри закончился победой украинца по раздельному решению судей после всех проведенных 12 раундов. После чего Тайсон активировал опцию реванша.

Интересно, что реванш еще не состоялся, а организаторы вечера бокса в Эр-Рияде уже мечтают о трилогии в противостоянии Усика против Фьюри. Они открыто поддерживают британца, ведь для осуществления их планов нужно исключительно победа "Цыганского короля".