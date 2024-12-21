"Будет война": промоутер Фьюри дал дерзкий прогноз на реванш против Усика

Уже сегодня 21 декабря (в Украине в ночь на 22-е декабря) Александр Усик второй раз за 2024 год сойдется в одном ринге Эр-Рияда с Тайсоном Фьюри. Команда британского боксера серьезно настроена взять реванш у украинского чемпиона.

Об этом свидетельствуют слова не только Тайсона Фьюри. Промоутер британца Фрэнк Уоррен заверил, что 21 декабря на ринге между боксерами вспыхнет настоящая война за титулы, которыми владеет украинец, информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

Читайте также "Цыганский король" хочет реванша и нокаута: анонс и прогноз на бой Усик – Фьюри

Смелый прогноз промоутера Фьюри

Уоррен заверил, что его клиент пожертвовал многим, чтобы 21 декабря отобрать чемпионские пояса у Усика.

Завтра (21 декабря – 24 Канал) будет война. Тайсон пришел за этим, пришел забрать титулы – это то, ради чего он пришел, ради чего многим пожертвовал. И это то, что, как я думаю, произойдет,

– заявил промоутер.

Промоутер Фьюри заверил, что болельщиков бокса ждет увлекательный бой-реванш. Ну и как тут без громких прогнозов в пользу Тайсона. Фрэнк Уоррен думает, что реванш закончится досрочной победой Фьюри.

Сам Тайсон неоднократно в своих интервью уверял, что отправит Усика в нокаут.

Интересно, что больше всего победе Фьюри в реванше будут радоваться организаторы вечера бокса в Эр-Рияде. Шейхи хотят устроить трилогию в этом противостоянии, а для осуществления их планов нужна исключительно победа британца. Ведь в первом бою Усик победил по раздельному решению судей.