Фьюри обвинил поддержку Украины в своих поражениях от Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз выразил недовольство результатами своих поединков против Александра Усика. Британский боксер убежден, что должен был победить украинца в обоих поединках, а решение судей связывает, в частности, с международной поддержкой Украины.

Об этом Фьюри рассказал в интервью FightHype, отвечая на вопрос о своих ощущениях после двух поединков с Усиком. Он также предположил, что при других обстоятельствах решение судей могло бы быть в его пользу.

Фьюри заявил, что считает себя победителем обоих поединков с Усиком

По его мнению, в случае равного поединка или неоднозначной ситуации преимущество отдали бы украинцу.

Я ничего не чувствую по этому поводу. Понимаете, победу отдали ему. Я считаю, что выиграл оба боя. Но случилось то, что случилось. Возможно, в другой день, в другой стране решение судей было бы в мою пользу. Но, в конце концов, я знал, на какой риск иду. Я понимал: если бой будет равным или возникнет какая-то неоднозначная ситуация, победу отдадут ему. Я сознательно пошел на это,

– сказал Тайсон.

В то же время британский боксер подчеркнул, что не держит зла на Усика и положительно отозвался об украинце.

Это же бокс. Я не держу зла на Александра. Он хороший человек, верующий семьянин. Желаю ему всего наилучшего. Но каждый раз, глядя в зеркало, он знает, что не победил Цыганского короля,

– добавил Фьюри.

Как завершились бои Усика и Фьюри

Усик и Фьюри встречались на ринге дважды в 2024 году. Первый поединок состоялся в мае и завершился победой украинца раздельным решением судей. Благодаря этому Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В декабре того же года боксеры провели реванш. На этот раз Усик победил единогласным решением судей и сохранил чемпионские титулы WBC, WBO и IBO.