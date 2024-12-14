Усик бы поспорил: чемпион мира сделал ставку на победу Фьюри в реванше

До реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри осталась ровно неделя, а это значит, что прогнозов на этот поединок становится все больше. Этим мыслями о предстоящем бое поделился временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер.

32-летний новозеландский боксер думает, что Тайсон Фьюри вынес правильные выводы из проигранного первого боя против Александра Усика. Поэтому изменил свое мышление перед реваншем, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing 24/7.

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Интересный прогноз от временного чемпиона

Кроме этого Джозеф Паркер сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри 2. Временный чемпион мира думает, что Тайсон может взять реванш у украинца, но исключительно по решению судейских записок.

Я думаю, что первый бой был очень тяжелым. Я думаю, что мышление Тайсона изменилось перед этим реваншем. Я считаю, что Тайсон может победить Усика по очкам, но это будет тяжелый бой. Я на стороне Тайсона, но решение будет по очкам,

– сказал Паркер.

Напомним, что Усик победил "Цыганского короля" в первом бою по раздельному решению судей. Тайсон мечтает отправить украинского чемпиона мира в нокаут, но Александр заверил, что такое возможно только в мечтах британца.

Важно! Реванш, как и первая встреча, состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок запланирован на 21 декабря, а в Украине бой можно будет посмотреть в ночь на 22-е декабря на платформе MEGOGO.

12 декабря оба боксера закончили подготовку в своих тренировочных лагерях и отправились в столицу Саудовской Аравии.