Тайсон Фьюри хочет снова встретиться с Усиком: брат раскрыл возможный сценарий

Брат бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, Шейн, рассказал о нынешних целях британского спортсмена. По его словам, на данном этапе карьеры Фьюри больше стремится проводить крупные бои, а не сосредоточен исключительно на завоевании чемпионских поясов.

Шейн подчеркнул, что для Тайсона приоритетом остаются поединки, привлекающие пристальное внимание зрителей и СМИ, пишет 24 Канал. Такие встречи могут принести боксеру широкую популярность, значительный интерес со стороны фанатов и солидные финансовые вознаграждения.

С кем планирует драться Тайсон Фьюри?

Прежде всего речь идет о потенциальном поединке против Энтони Джошуа, хотя ситуация вокруг его организации пока остается неопределенной.

Все уже подписали контракты, но никто до конца не знает, как все сложится. Посмотрим, что будет,

– отметил Шейн Фьюри.

Он также рассказал, что идеальным сценарием для его брата станет победа над Джошуа, а затем – бой против Александра Усика. По мнению Шейна, такое развитие событий вполне реально, ведь Тайсон остается самым коммерчески привлекательным боксером в супертяжелом весе.

Кроме того, брат Фьюри не исключил возможности реванша с Джошуа, если первый поединок окажется зрелищным и вызовет большой интерес среди болельщиков. В то же время в случае одностороннего боя повторная встреча, по его мнению, вряд ли состоится.

Бой Джошуа – Фьюри: что известно

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа уже заключили соглашение о проведении очного поединка, который должен состояться осенью 2026 года. На данный момент главным вопросом остается выбор места проведения боя. Эксклюзивные права на официальную трансляцию этого противостояния приобрела стриминговая платформа Netflix. Перед главным событием оба спортсмена должны провести по одному подготовительному бою в этом месяце: Фьюри выйдет на ринг против Мариуша Ваха в Таиланде 24 июля, а Джошуа встретится с Кристианом Пренгой в Саудовской Аравии 25 июля.