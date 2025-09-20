Авторитетный промоутер Эдди Хирн представил, каким было бы противостояние Александра Усика против Эвандера Холифилда. Глава промоутерской компании столкнул этих легенд бокса в гипотетическом бою в крузервейте.

Эдди Хирн признался, что Эвандер Холифилд является одним из его любимых боксеров. Несмотря на это промоутер уверен, что Александр Усик бы точно не проиграл легенде бокса, даже если бы тот дрался в своем прайме, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Если бы закончился бой Усик – Холифилд?

Промоутер выделил особенности ведения боя обоих культовых боксеров.

Холифилд – один из моих любимых боксеров. Я всегда говорил: когда он был в крузервейте, Усик против Холифилда в крузервейте – я просто не вижу, чтобы Усик мог проиграть. Холифилд был очень особенным. Но если говорить о стиле и о том, что он делал ногами: Холифилд был чрезвычайно крепким – шел вперед, имел "гранитный подбородок", бил без остановки. А Усик – он скорее разбирает тебя, коснулся, коснулся, сместился,

– сказал Хирн.

Как Льюис сравнил Усика с Холифилдом?

Леннокс Льюис выделил уникальные способности Усика и Холифилда. Легенда бокса отметил не неуловимость и движение украинского боксера в ринге. Слова Льюиса цитировало издание Boxing News.

"Оба боксера имеют отличную защиту, прекрасно работают ногами и оба поднялись с крузервейта. Это действительно был бы замечательный бой", – сказал Льюис.

Главное о карьере Эвандера Холифилда