Усик и Фьюри согласились на еще один бой: когда и где состоится поединок

Болельщики бокса вскоре могут стать свидетелями еще одного противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры словесно подтвердили, что проведут третий бой.

Инициатором второго реванша стал Фьюри, который 10 мая вызвал Усика на поединок. Что известно о третьем бое спортсменов – рассказывает 24 Канал.

Усик – Фьюри 3: что известно о реванше?

37-летний Тайсон записал обращение, что появилось в соцсетях Турки Аль-Шейха, инвестора из Саудовской Аравии, который ранее организовал поединки Фьюри с Усиком.

Британский боец заявил, что планирует позже в этом году победить Энтони Джошуа, после чего расправиться с Усиком. Он в шутку назвал украинца "сенсеем", ведь Усик сейчас помогает Джошуа вернуться на ринг после смертельной аварии, в которую "Эй-Джей" попал в декабре 2025 года в Нигерии.

Фьюри в очередной раз обозвал 39-летнего украинца "кроликом" (таким образом британец смеется над Усиком из-за его физических данных) и обещает на этот раз победить Александра.

Тайсон также отметил, что бой ни с одним другим боксером не принесет украинцу высокий гонорар. Он предложил Усику несколько городов для боя, в частности Лондон, Лас-Вегас и Нью-Йорк.

Что Усик ответил Фьюри?

Объединенный чемпион в супертяжелом весе не замедлил с ответом. В своих соцсетях владелец поясов WBC, WBA и IBF согласился на поединок.

Усик заявил, что готов к бою в любой точке мира и в шутку назвал Тайсона "жадным пузом" (так украинец подшучивает над Фьюри в ответ на шутки о "кролике").

Когда может состояться бой Усик – Фьюри?

Вероятность, что Усик и Фьюри проведут бой в 2026 году крайне низкая.

Во-первых , тайсона ждет во второй половине года встреча с Джошуа. По лучшему сценарию противостояние "Цыганского короля" и украинца может состояться в начале 2027 года.

Во-вторых , непобедимого чемпиона из Украины 23 мая ожидает бой против Рико Верховена. После этого ему придется провести обязательную защиту пояса WBC против Агита Кабаела, очевидно осенью. Этот факт также отодвигает дату вероятного противостояния с Фьюри на 2027 год.

В-третьих, Фьюри вряд ли сможет стать следующим соперником Усика после Верховена. Дело в том, что ранее Александр анонсировал, что проведет три боя до завершения карьеры. В своем заявлении он отметил, что Тайсон станет его последним соперником, но перед этим украинцу нужно провести еще два поединка.

Усик – Фьюри: история противостояния

Боксеры провели два поединка в 2024 году. Первая встреча состоялась в мае за звание абсолютного чемпиона мира. Усик выставил на кон пояса WBO, WBA и IBF, тогда как Тайсон – титул WBC. Украинец одержал победу решением судей, отобрал у Фьюри пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира.

Реванш спортсменов состоялся в декабре, однако на этот раз на кону были не все чемпионские пояса. Александру пришлось освободить титул IBF, чтобы второй бой с британцем состоялся. В реванше Усик снова победил решением судей.

После двух поединков Фьюри категорически не согласился с поражениями. Хотя британец считает, что не проиграл украинцу, но большинство экспертов все же склоняются к тому, что поражение Тайсона было справедливо.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис в комментарии TNT Sports Boxing сказал, что "Цыганский король" должен был лучше проявить себя для того, чтобы одержать победу.

Согласен с тем, кто победил? Да. Возможно, Фьюри кажется, что он выиграл бой. Я не знаю. На мой взгляд, он мог поработать немного больше. Усик несколько раз свободно попал ему по корпусу, и эти очки были засчитаны. Я считаю, что судьи видели это,

– заявил Льюис.

По мнению Александра Красюка, экс-промоутера Усика, Фьюри хочет взять реванш у украинца и имеет шансы на победу.

"Он мотивирован – так же, как Усик был мотивирован в первом бою. Фьюри сам говорил: "Меня, кроме денег, ничего не интересует". Оно так и получилось. А сейчас ему уже речь идет не только о деньгах – а о чести и статусе", – заявил промоутер в интервью ютуб-каналу "Тайк Майсон".

Что говорят о третьем бое Усика против Фьюри?

Потенциальный третий бой между боксерами подвергся критике из-за спортивной составляющей. Эксперты издания DAZN пишут, что нет ни одной причины, почему бы этот поединок должен был состояться.

В частности, существует формальный критерий, который необходимо выполнить, чтобы оправдать так называемую трилогию в боксе. Во-первых, были ли два боя зрелищными и равными, а во-вторых, есть ли по одной победе у каждого. Два поражения Тайсона ставят под сомнение третье противостояние.

Решение "Цыганского короля" претендовать на еще одну встречу с украинцем раскритиковал и бывший чемпион мира в полулегком весе Барри Макгиган. Он отметил, что Фьюри не стоит снова драться с Усиком, ведь в двух поединках подряд он потерпел неудачу.

"На этом этапе карьеры Фьюри уже мало чем может удивить и должен сначала доказать самому себе, что все еще представляет серьезную силу", – резюмировал эксперт.