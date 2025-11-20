"В этом красота бокса": менеджер Итаумы рассказал, состоится ли бой против Усика
- Менеджер Мозеса Итаумы, Фрэнсис Уоррен, заявил, что британец хочет боя с Александром Усиком, но сомневается, что он состоится.
- Мозес Итаума недавно победил Диллиана Уайта нокаутом в первом раунде, но не верит в возможность боя с Усиком.
Александр Усик не определился со следующим соперником. Кроме того, он отказался от титула чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.
Фрэнсис Уоррен высказался о будущем Александра Усика. В частности, он рассказал, подерется ли Мозес Итаума с украинским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.
Читайте также Отдали титул Усика: британский боксер стал новым чемпионом мира
Будет ли драться Усик с Итаумой?
Менеджер британского боксера заявил, что его подопечный хочет боя против Усика. Однако не все зависит от желания Итаумы, ведь нужно, чтобы поединка также захотел украинский боксера.
В этом красота бокса – через годы мы можем говорить о фэнтези-бое пикового Усика и пикового Итаумы – кто бы победил? Но я, честно, не верю, что этот бой состоится,
– высказался Уоррен.
Напомним, что Итаума последний раз дрался в августе этого года. Британский боксер нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде поединка.
Ранее Мозес Итаума в интервью Sean Zittel рассказал, состоится ли его бой против Александра Усика. Британский боксер не верит в то, что противостояние с украинцем возможно.
Что известно об Усике и Итауме?
Александр Усик освободил титул чемпиона мира WBO. Теперь пояс принадлежит Фабио Уордли, который был главным претендентом.
Мозес Итаума потенциально может встретиться с Александром Усиком. Для этого ему нужно победить Фабио Уордли.
Если же Итаума одолеет земляка, а Усик захочет вернуть титул, то этот бой может состояться.