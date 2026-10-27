Усик и Канело встретились в Саудовской Аравии: мексиканец опубликовал совместные фото с украинцем

Украинский боксер Александр Усик и мексиканец Сауль Альварес, известный как Канело, встретились в тренировочном зале после прибытия в Эр-Рияд. Звездные боксеры продемонстрировали дружеские отношения, а мексиканец поделился совместными фотографиями в социальных сетях.

Усик и Альварес непринужденно пообщались во время встречи. На опубликованных кадрах спортсмены обнимаются и позируют перед камерой со сжатыми кулаками.

Канело готовится к бою с Мбилли

Канело опубликовал фотографии в инстаграм-сторисах, подписав их словом "Брат".

Усик и Канело / Фото из инстаграма мексиканского спортсмена и The Ring

Также в сети появилось видео встречи боксеров, на котором Усик шутит с мексиканцем.

31 октября в Эр-Рияде Альварес проведет поединок против обладателя титула WBC во втором среднем весе Кристиана Мбилли.

На кону будет стоять чемпионский пояс WBC, которым владеет французский боксер. Для Канело этот поединок станет возможностью вернуться к борьбе за чемпионские титулы после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года.

Усик помогал Канело во время подготовки к бою

Перед приездом в Саудовскую Аравию мексиканец тренировался в испанской Гандии, где он имел возможность работать бок о бок с командой Усика. Непосредственно подготовкой Альвареса руководил его многолетний тренер Эдди Рейносо.