Был ли действительно конфликт: как Усик разошелся с Красюком

Украинский боксер Александр Усик и его многолетний промоутер Александр Красюк завершили сотрудничество в профессиональном боксе без публичного конфликта или юридических споров. О прекращении 12-летнего совместного сотрудничества стало известно в июне 2025 года.

По словам Красюка, решение было обоюдным и стало результатом осознания того, что настал подходящий момент для завершения их работы в боксерском промоушене. Именно Красюк, как он рассказывал позже на ютуб-канале, отправил Усику письмо с предложением прекратить сотрудничество.

Как закончилось сотрудничество Усика и Красюка

В то же время их история как промоутера и боксера фактически завершилась еще раньше. Красюк объяснял, что контракт между сторонами истек в 2021 году, накануне первого боя Усика против Энтони Джошуа. После этого они еще около четырех лет продолжали работать на основе джентльменских договоренностей, без юридических обязательств.

Как сообщал TalkSport, директор команды Усика Сергей Лапин называл завершение сотрудничества естественным этапом для спортсмена такого уровня.

Александр Усик и Александр Красюк / Фото из инстаграма промоутера

При этом Красюк не прекратил общение с Усиком и продолжает публично поддерживать бывшего клиента. Он также комментирует его выступления и высказывается о дальнейшей карьере украинского спортсмена, в частности призывая его задуматься о своевременном завершении спортивной карьеры.

Сам Усик подчеркивал, что речь идет не о полном разрыве отношений. После завершения работы в качестве боксерского промоутера Красюк продолжил помогать в развитии отдельных бизнес-проектов Усика, в частности компании USYK-17.