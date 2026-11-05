В Британии призвали Усика отказаться от боя с Бенавидесом

Бывший британский боксер, а ныне комментатор Пол Смит считает, что Александру Усику не стоит возвращаться в первую тяжелую весовую категорию ради поединка с непобедимым Дэвидом Бенавидесом. По его мнению, такой бой может стать серьезным риском для наследия украинского спортсмена.

Эксперт поделился своими соображениями в комментарии для talkSPORT Boxing. Смит подчеркнул, что Усик в последний раз выступал в крузервейте еще в 2018 году, а с тех пор существенно изменился как физически, так и с учетом возраста.

Пол Смит объяснил, почему Усику не стоит драться с Бенавидесом

По мнению Смита, потенциальное противостояние с Бенавидесом – неудачный вариант для украинца.

Он уже не молодеет. Мы все заметили определенный спад, хотя, пожалуй, никто из нас не хочет этого признавать. Это было заметно в его последнем бою с Рико. К тому же Рико был непростым соперником из-за своего стиля,

– отметил британец.

В то же время он признал, что в лучшей форме Усик имел бы преимущество над американцем.

Я не говорю, что лучшая версия Усика в крузервейте не победила бы Бенавидеса. Победила бы. Но той лучшей версии Усика уже нет. Снижать вес и рисковать разрушить свое наследие в бою с молодым, жаждущим побед, техничным и очень активным Бенавидесом – абсолютно неправильное решение для Усика,

– заявил комментатор.

Отдельно Смит подчеркнул, что Усик всегда подтверждал свои слова делами, поэтому к его заявлениям о возвращении в крузервейт стоит относиться серьезно. Однако сам британец не хотел бы видеть, как украинец рискует своей репутацией ради этого противостояния.

Не думаю, что у Александра сейчас лучший возраст для такого поединка. Мне кажется, он уже продемонстрировал несколько признаков возрастных изменений. Я не хотел бы, чтобы история запомнила этот результат именно таким, каким он может быть, ведь в их расцвете сил все сложилось бы совсем иначе,

– пояснил Смит.

В то же время эксперт признал, что поединок Усика против Бенавидеса вызвал бы огромный интерес у болельщиков и стал бы настоящим боем.

Напомним, Усик ранее подтвердил намерение вернуться в первый тяжелый вес и провести бой с Бенавидесом. Украинец также рассматривает возможность вновь побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

Сам Бенавидес ранее заявлял об уверенности в своей победе над украинцем.