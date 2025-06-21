Великолепный боец – Усик назвал следующего абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона

Легендарная боксерская карьера Александра Усика близится к своему завершению. Украинский чемпион, возможно, повесит перчатки на гвоздь после реванша против Даниэля Дюбуа.

Король хевивейта высказался относительно будущего супертяжелого дивизиона. Усик назвал боксера, который станет чемпионом среди супертяжей, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Кого из боксеров выбрал Усик

Александр Усик придерживается мнения многих экспертов, что будущим хевивейта является Мозес Итаума. Украинец считает, что британский боксер станет следующим чемпионом супертяжелого дивизиона.

Кто станет следующим абсолютным чемпионом в супертяжелом весе? Мозес Итаума, я думаю. Он – отличный боец. Молодой. 20 лет. Я думаю, что у Итаумы большое будущее,

– сказал Усик.

Напомним, что Мозес Итаума через несколько месяцев будет драться против своего земляка Диллиана Уайта. Поединок состоится 16 августа 2025 года.

К слову. Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, в котором на кону стоит звание "абсолюта" в супертяжелом весе. Очное противостояние между украинским чемпионом и британцем состоится 19 июля.

Ранее бывший чемпион мира Тони Белью назвал наследника престола супертяжелого веса после ухода Александра Усика из бокса.