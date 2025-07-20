Легендарный тренер рассказал, благодаря чему Усик "отправил спать" Дюбуа

Александр Усик во второй раз победил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион в реванше 19 июля 2025 года нанес сокрушительное поражение британскому боксеру в родных стенах соперника.

Тедди Атлас высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший тренер Майка Тайсона объяснил, почему Король хевивейта отправил в нокаут "Динамита", сообщает 24 канал со ссылкой на страницу специалиста в Х.

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Почему Усик нокаутировал Дюбуа?

Александр Усик уничтожил Даниэля Дюбуа в пятом раунде ревашна. Украинский чемпион сначала отправил в нокдаун британского боксера, а за считанные секунды нокаутировал соперника, проведя эффектную серию ударов.

Тедди Атлас отреагировал на досрочную победу Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа.

Он много вещей делает хорошо, как, например, когда контратаковал, чтобы закончить сегодняшний бой. Но есть одна особенная вещь, которую он делает на протяжении всей карьеры. Побеждает. Величие,

– написал Атлас.

Напомним, Александр Усик объединил все пояса в королевском дивизионе. Украинский боксер во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Ранее сообщали, что Александр Усик провел битву взглядов с Джейком Полом после победы над Даниэлем Дюбуа. До этого ходили слухи о возможном бое между украинцем и американцем.