Усик стоит на пороге нового вызова: в США заинтриговали заявлением о будущем боксёра

Александр Усик накануне принял сенсационное решение отказаться от всех чемпионских титулов. В планах непобедимого украинца — провести как минимум ещё один бой, однако пока неизвестно, кто станет промоутером боксёра и, главное, – соперником.

Президент промоутерской компании Zuffa Boxing Дейна Уайт поделился своим мнением о следующем и, вероятно, последнем поединке Александра Усика. Его слова передает Sky Sports.

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Перейдет ли Усик в Zuffa Boxing?

В комментарии Sky Sports Уайта, который также является главой UFC, спросили о будущем украинского чемпиона после того, как Усик объявил об отказе от всех своих чемпионских поясов и заявил, что проведет еще только один бой.

На вопрос, может ли этот поединок состояться под эгидой Zuffa Boxing, Уайт кратко ответил: "Все возможно".

Такой же ответ он дал и на вопрос о потенциальном бою Усика против Деонтея Уайлдера.

Дейна Уайт прокомментировал будущее Усика: смотрите видео

Кто станет соперником Усика

По данным СМИ, в Усика есть два варианта следующего боя – реванш против Рико Верховена, которого он победил в мае, или же поединок с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

Что интересно, промоутер Эдди Гирн рассказал, что Усик и Уайлдер якобы уже заключили соглашение. По словам функционера, Александр хочет провести еще один большой бой.

Идею этого поединка поддержал британский тренер Доминик Ингл. Он убежден, что различие в стилях боксеров сделает этот бой зрелищным.