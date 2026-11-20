Украинский боксер Александр Усик признался, что при принятии деловых решений советуется со своей женой Екатериной, поскольку доверяет ее интуиции и умению разбираться в людях. Более того, спортсмен с юмором назвал себя "царем каблуков".

Об этом он рассказал в интервью на ютуб-канале Bet It Drives Show. В ходе беседы боксера спросили, есть ли у него бизнес-идеи, которые он очень хотел бы реализовать, но жена ему не разрешает.

Усик пошутил о жене и рассказал, почему прислушивается к ее советам

Комментируя предположение, что из-за запретов жены его могут назвать "подкаблучником", Усик с присущей ему самоиронией заявил: "Окей. Жена запрещает. Так ты, значит, "каблук"? Нет, я не просто "каблук". Я царь "каблуков", я главный "каблук"!".

По словам спортсмена, для него важно, чтобы бизнес-партнер был готов вкладывать собственные средства и рисковать наравне с ним – не только деньгами, но и репутацией.

И таких идей много. Послушайте, знаете, почему я ей верю? Она чувствует людей, она видит их насквозь. Если я хочу реализовать какую-то бизнес-идею, я возьму Екатерину, мы пойдем, посидим, пообщаемся. И она мне точно скажет, можно ли с этим человеком продолжать работать или нет,

– пояснил Усик.

Также боксер подчеркнул важность умения говорить "нет" и не объяснять каждый свой отказ.

"Нет" должно быть на первом месте. Даже для тебя. "Нет, потому что я так решил". Я вообще не должен объяснять, почему нет,

– заявил он.

К слову, это не первое подобное заявление боксера. В интервью для проекта "Слава+" Славы Демина Усик уже называл себя "царем подкаблучников" и "главным подкаблучником мира".

Напомним, жену Александра Усика зовут Екатерина Усик (в девичестве – Хмелевская). Супруги поженились в 2009 году и воспитывают четверых детей.