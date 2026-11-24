"Здесь дурка, но всем нравится": Усик зарегистрировался в Threads и сразу разорвал сеть
Украинский боксер Александр Усик завел страницу в социальной сети тредс. Первый пост спортсмена мгновенно собрал тысячи реакций, а в комментариях откликнулись известные украинские шеф-повара, телеведущие, бренды и футбольный клуб Полесье.
Он признался, что платформа показалась ему необычной. Поэтому бывший чемпион мира попросил подписчиков провести для него краткий инструктаж.
Первый пост и правила "выживания" от Клопотенко
По просьбе чемпиона одним из первых откликнулся шеф-повар Евгений Клопотенко, лаконично описав атмосферу платформы: "Здесь дурацко, но всем нравится. Затягивает". Именно на этот комментарий Усик отреагировал соответствующим смайликом – пока это единственный ответ боксера под его первым постом.
Уважаемые пользователи Threads, ну что, теперь я официально в Threads! Первый раз зашел – не понял. Надеюсь, со второго раза получится. Рассказывайте, что здесь и как, а я тоже буду делиться с вами чем-нибудь интересным,
– написал Усик.
Первая публикация Усика в Threads / Фото скриншот со страницы тредс usykaa
Реакция звезд и креатив от брендов
Появление Усика в ленте стало поводом для сотен шуток и маркетинговых интеграций в комментариях.
Эктор Хименес-Браво, судья проекта "МастерШеф", предложил боксеру пройти обучение, написав: "Александр, записывайтесь на курс по Тредс".
К поздравлениям присоединился и ФК Полесье, где Усик занимает должность первого вице-президента, обратившись к нему со словами: "Чемпион, добро пожаловать в Threads".
Сеть ресторанов "Тбилисо" также поздравила боксера, использовав кастомную анимацию лайка с изображением самого Усика и добавив: "Поздравляем! Вам особенно понравится наш лайк!". Среди десятков других публичных личностей и больших украинских компаний к поздравлениям присоединился и Григорий Решетник, ведущий шоу "Холостяк".
Ответы на первый пост Усика / Фото скриншот со страницы тредс usykaa
Мемы, будущие бои и острые темы
Обычные пользователи разделились на несколько лагерей. Часть "тредщан" всерьез взялась объяснять чемпиону неписаные правила местного сообщества. Другие же засыпали страницу мемами – в частности, в комментариях мгновенно стала вирусной легендарная фраза самого Усика "Don't push the horses".
Не обошлось и без спортивных и острых вопросов: фанаты интересовались вероятным следующим поединком против американца Дэвида Бенавидеса, а часть аудитории воспользовалась случаем, чтобы потроллить спортсмена на тему Московского патриархата.
Что еще из украинских спортсменов присутствует в тредах
Несмотря на то, что украинское спортивное сообщество в Тредс развивается медленнее, чем в инстаграме, а часть аккаунтов создается автоматически благодаря привязке профилей, как, например, у Ярославы Магучих и Элины Свитолиной, ряд спортсменов активно ведет свои страницы.
В частности, Владислав Гераскевич, представитель скелетона и знаменосец сборной Украины на Олимпиаде-2026, делится подробностями тренировочных сборов, выступлений на этапах Кубка мира и высказывается по поводу санкций против российских спортсменов.
Пилот Формулы-4 Александр Бондарев публикует материалы о тренировках на симуляторах, тестовых заездах и анонсирует предстоящие гонки.
Также на платформе представлены саблистка Ольга Харлан и легкоатлетка Юлия Левченко, которые делятся личными историями и рассказывают о подготовке к соревнованиям.