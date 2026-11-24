Украинский боксер Александр Усик завел страницу в социальной сети тредс. Первый пост спортсмена мгновенно собрал тысячи реакций, а в комментариях откликнулись известные украинские шеф-повара, телеведущие, бренды и футбольный клуб Полесье.

Он признался, что платформа показалась ему необычной. Поэтому бывший чемпион мира попросил подписчиков провести для него краткий инструктаж.

Первый пост и правила "выживания" от Клопотенко

По просьбе чемпиона одним из первых откликнулся шеф-повар Евгений Клопотенко, лаконично описав атмосферу платформы: "Здесь дурацко, но всем нравится. Затягивает". Именно на этот комментарий Усик отреагировал соответствующим смайликом – пока это единственный ответ боксера под его первым постом.

Уважаемые пользователи Threads, ну что, теперь я официально в Threads! Первый раз зашел – не понял. Надеюсь, со второго раза получится. Рассказывайте, что здесь и как, а я тоже буду делиться с вами чем-нибудь интересным,

– написал Усик.



Первая публикация Усика в Threads / Фото скриншот со страницы тредс usykaa

Реакция звезд и креатив от брендов

Появление Усика в ленте стало поводом для сотен шуток и маркетинговых интеграций в комментариях.

Эктор Хименес-Браво, судья проекта "МастерШеф", предложил боксеру пройти обучение, написав: "Александр, записывайтесь на курс по Тредс".

К поздравлениям присоединился и ФК Полесье, где Усик занимает должность первого вице-президента, обратившись к нему со словами: "Чемпион, добро пожаловать в Threads".

Сеть ресторанов "Тбилисо" также поздравила боксера, использовав кастомную анимацию лайка с изображением самого Усика и добавив: "Поздравляем! Вам особенно понравится наш лайк!". Среди десятков других публичных личностей и больших украинских компаний к поздравлениям присоединился и Григорий Решетник, ведущий шоу "Холостяк".

Ответы на первый пост Усика / Фото скриншот со страницы тредс usykaa

Мемы, будущие бои и острые темы

Обычные пользователи разделились на несколько лагерей. Часть "тредщан" всерьез взялась объяснять чемпиону неписаные правила местного сообщества. Другие же засыпали страницу мемами – в частности, в комментариях мгновенно стала вирусной легендарная фраза самого Усика "Don't push the horses".

Не обошлось и без спортивных и острых вопросов: фанаты интересовались вероятным следующим поединком против американца Дэвида Бенавидеса, а часть аудитории воспользовалась случаем, чтобы потроллить спортсмена на тему Московского патриархата.

Что еще из украинских спортсменов присутствует в тредах

Несмотря на то, что украинское спортивное сообщество в Тредс развивается медленнее, чем в инстаграме, а часть аккаунтов создается автоматически благодаря привязке профилей, как, например, у Ярославы Магучих и Элины Свитолиной, ряд спортсменов активно ведет свои страницы.

В частности, Владислав Гераскевич, представитель скелетона и знаменосец сборной Украины на Олимпиаде-2026, делится подробностями тренировочных сборов, выступлений на этапах Кубка мира и высказывается по поводу санкций против российских спортсменов.

Пилот Формулы-4 Александр Бондарев публикует материалы о тренировках на симуляторах, тестовых заездах и анонсирует предстоящие гонки.

Также на платформе представлены саблистка Ольга Харлан и легкоатлетка Юлия Левченко, которые делятся личными историями и рассказывают о подготовке к соревнованиям.