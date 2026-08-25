"Он номер один": бывший соперник Кличко прокомментировал бой Усик – Уайлдер

Александр Усик не скрывает, что проведет еще один бой перед завершением боксерской карьеры, который он уже успел назвать так называемым "последним танцем". Чаще всего в прессе следующим соперником 39-летнего украинца называют экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

Хотя лучшие времена американца в боксе давно позади, Усик стремится победить Уайлдера, чтобы закрепить за собой статус человека, который победил самых известных экс-чемпионов этого весового дивизиона последнего десятилетия. Своими мыслями о возможном бою Усик – Уайлдер эксклюзивно для 24 Канала поделился известный польский боксер Мариуш Вах.

Вах высказался о бою Усик – Уайлдер

46-летний боксер, который в июле сражался с Тайсоном Фьюри, 22 августа посетил Львов, где состоялся боксерский вечер, организованный промоутерской компанией Usyk 17 Promotions.

Вах не смог дать точный прогноз на потенциальный поединок, но подчеркнул, что Усик еще долго будет оставаться лучшим боксером в своем дивизионе.

Мне трудно сказать. Думаю, Усик – номер один в мире в боксе,

– заявил Мариуш.

Польский гигант, который в 2012 году делил ринг с Владимиром Кличко, также высказался о предстоящем бою между Фьюри и Энтони Джошуа. По мнению Ваха, этот поединок был актуален около 7 – 8 лет назад.

Что известно о следующем бою Усика

Недавно Усик заявил, что у него есть два варианта для следующего боя, и упомянул о Уайлдере. Также украинец сообщил, что выберет более выгодный вариант для поединка.

Сергей Лапин, советник Усика, во время боксерского шоу во Львове в комментарии 24 Каналу рассказал, что другим вариантом для Александра может стать реванш против Рико Верховена.

Напомним, что в мае Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.