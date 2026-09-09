Боксер без колебаний назвал победителя возможного боя Усик – Уайлдер

Следующий бой Александра Усика, который, возможно, станет последним в его профессиональной карьере, привлекает большое внимание поклонников бокса. Одним из наиболее вероятных соперников украинца называли бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

Впрочем, нигерийский супертяжеловес Эфе Аджагба убежден, что в очном противостоянии Усик окажется сильнее американца. В интервью FightHype он заявил, что практически не сомневается в победе украинского боксера.

Усик – Уайлдер: прогноз от Аджагбы

Чемпион Африканских игр 2015 года не стал долго размышлять над прогнозом.

Ты же знаешь, что Усик победит. Ты знаешь – так что не нужно спрашивать. Ты уже знаешь,

– сказал Аджагба.

Ранее сообщалось, что поединок Усик – Уайлдер может состояться в США в марте 2027 года. Директор команды украинца Сергей Лапин говорил, что именно этот бой в настоящее время рассматривается как один из главных вариантов для следующего выхода Усика на ринг.

В то же время вокруг будущего украинского спортсмена в последнее время появился еще один сценарий. Тайсон Фьюри предложил Усику провести третий бой, а украинец ответил на вызов британца. После этого Фьюри заявил, что трилогия уже находится в разработке.

Сам Аджагба ранее неоднократно упоминал Усика, Фьюри и Уайлдера среди желаемых соперников. Нигериец заявлял о готовности провести бой с любым представителем топ-10 рейтинга тяжелого веса.

Усик в последний раз выходил на ринг 23 мая, когда досрочно победил Рико Верховена. Уайлдер свой последний поединок провел в начале апреля, тогда американец раздельным решением судей одолел Дерека Чисору.