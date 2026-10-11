Бой Усик – Уайлдер не состоится: известный журналист назвал причину

Переговоры о бое между бывшим абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером зашли в тупик. Причиной остановки переговоров стали серьезные финансовые разногласия сторон.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль в социальной сети X. По его информации, украинец запросил за этот поединок гонорар, который значительно превышает предложение организаторов.

Почему бой Усик – Уайлдер не состоится

Потенциальный поединок планировали провести в марте 2027 года в США под эгидой Zuffa Boxing – промоутерского проекта президента UFC Дейни Уайта. Среди организаторов также рассматривался Турки Аль-аш-Шейх, глава Генерального управления по развлечениям Саудовской Аравии.

По словам менеджера Уайлдера, Усик запросил за бой больше денег, чем Zuffa и Турки были готовы заплатить,

– написал Рафаэль.

Встреча с Уайлдером могла стать одним из вариантов прощального боя Усика на профессиональном ринге. Однако из-за разногласий по поводу гонорара договориться о проведении поединка сторонам не удалось.

Тем временем Уайлдер может встретиться с австралийцем Джеем Опетаей, действующим чемпионом Zuffa и The Ring в первом тяжелом весе. По имеющейся информации, их бой планируется провести 11 декабря в Кардиффе. Для Опетаи это может стать дебютом в супертяжелом весе.

Усик, со своей стороны, может сосредоточиться на другом сопернике. По слухам, команда украинца заинтересована в поединке с непобедимым американцем Дэвидом Бенавидесом, чемпионом мира по версиям WBA и WBO.