В команде Усика назвали желаемого соперника для прощального боя

После того как Александр Усик освободил все свои чемпионские пояса, сделав их вакантными, он намекнул, что следующий бой станет последним в его профессиональной карьере. Именно поэтому сейчас активно обсуждают, кто станет соперником украинца в прощальном бою и где состоится этот поединок.

Директор команды боксера Сергей Лапин сообщил, что чемпион хотел бы завершить карьеру поединком против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Об этом пишет BBC Sport.

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Почему Усик хочет провести бой с Уайлдером?

По словам Лапина, именно этот поединок является приоритетным вариантом для "последнего танца" Усика.

Усик уже заявил, что видит Деонтея Уайлдера своим соперником для "последнего танца". Это противостояние имеет огромный потенциал со спортивной, медийной и международной точек зрения,

– сказал Лапин.

Кто занимается организацией боя Усика?

В то же время директор команды сообщил, что в настоящее время ведутся прямые переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing о возможном партнерстве.

"Мы ведем прямые переговоры с компанией Zuffa Boxing на самом высоком уровне. На данном этапе никаких соглашений подписано не было. Zuffa Boxing рассматривается как один из потенциальных партнеров для проведения крупного международного турнира. Окончательная структура будет определена с учетом наилучших интересов поединка, бойцов и общего масштаба проекта", – отметил Лапин.

Где может состояться последний бой Усика?

Лапин говорит, что США являются наиболее вероятным местом проведения потенциального боя Усика с Уайлдером, однако конкретной даты или арены пока нет.

В настоящее время эта возможность вызывает значительный интерес, но конкретных договоренностей еще не достигнуто. Поединок такого уровня требует не только соответствующих имен. Он также нуждается в соответствующем партнере, соответствующем месте проведения, соответствующей платформе для трансляции и мероприятии соответствующего масштаба,

– добавил Лапин.

Согласится ли Уайлдер на бой с Усиком?

Между тем менеджер Деонтея Уайлдера Шелли Финкель подтвердил готовность американского боксера рассмотреть такой поединок: "Если Деонтею предложат бой с Усиком, он согласится".