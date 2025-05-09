"Ему не нужны титулы": вице-президент Top Rank высказался о будущем Ломаченко

Василий Ломаченко до сих пор не нарушил молчание относительно своей карьеры. Пока неизвестно, вернется ли боксер в профессиональный ринг, или же решит завершить карьеру.

Среди боксерского сообщества ходит немало разговоров относительно возвращения Василия Ломаченко. Вице-президент Top Rank Карл Моретти высказался о будущем чемпиона мира IBF и IBO, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что сказал Моретти

Спортивный функционер заявил, что у Василия Ломаченко ограниченный срок на возвращение. Боксер должен принять решение до сентября, будет ли он драться против обязательного претендента – победитель боя Мураталла – Абдуллаев.

По словам Моретти, это не означает, что Ломаченко не может выбрать другого соперника. Однако вице-президент Top Rank чемпион мира в легком весе в целом не принял решение о следующем бою.

Он может делать все, что захочет. Это же Лома. Ему не нужен титул, чтобы показать, насколько он большой, или чтобы строить вокруг него промоушн. На самом деле вопрос лишь в том, хочет ли он снова выйти в ринг. Мы не можем думать о Лому, пока он сам не решит, что делать,

– сказал Моретти.

Карло Моретти отметил, что они были близки к тому, чтобы организовать бой между Василием Ломаченко и Кейшоном Дэвисом, но украинец не захотел драться. Он захотел сделать перерыв.

К слову. Последний раз Василий Ломаченко дрался в мае 2024 года против Джорджа Камбососа. Тогда украинский боксер одолел австралийца техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Ранее Карл Моретти назвал потенциальных соперников Василия Ломаченко на следующие поединки. Вице-президент Top Rank заговорил о боях с чемпионами в легком дивизионе.