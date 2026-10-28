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Fight News 24 Новости бокса "Я бы его отговорил": известный тренер не хочет видеть Ломаченко снова на ринге
28 октября, 11:08
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"Я бы его отговорил": известный тренер не хочет видеть Ломаченко снова на ринге

Александра Власова

Мексиканский тренер Абель Санчес раскритиковал решение Василия Ломаченко возобновить профессиональную карьеру после длительного перерыва. По его мнению, возвращение на ринг в 38-летнем возрасте может затмить достижения украинского боксера.

Специалист заявил, что не поддержал бы такой шаг, если бы работал с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях. Об этом он рассказал в интервью Fight Hub TV.

Санчес объяснил, почему выступает против возвращения Ломаченко в бокс

Мексиканец убежден, что у Ломаченко уже выдающаяся карьера, а стремление стать абсолютным чемпионом мира не должно перевешивать возможные риски.

Я считаю, что у него и так невероятная карьера, замечательная история. Поэтому я и сомневаюсь в целесообразности его возвращения. Хотя понимаю, почему он этого хочет,
– отметил тренер.

По словам Санчеса, он попытался бы убедить украинца отказаться от возобновления выступлений, хотя и уважал бы его окончательное решение.

Я постарался бы его отговорить. Конечно, я поддержал бы любое его решение, но сделал бы все возможное, чтобы указать на все подводные камни и отрицательные стороны такого шага. Безусловно, у него есть и немало положительных сторон. Но речь идет не о том, чтобы он боролся за звание абсолютного чемпиона в 38 лет. К тому времени ему уже будет 40,
– сказал Санчес.

Тренер также подчеркнул, что поражение при возвращении могло бы оставить негативный след в наследии Ломаченко. Для сравнения он привел пример возможного возвращения легендарного Шугара Рэя Леонарда после длительного перерыва, поставив под сомнение целесообразность таких рисков для бойца с уже сложившейся большой карьерой.

Напомним, Ломаченко в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда украинец досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе. Всего на профессиональном ринге он провел 21 поединок, одержал 18 побед, 12 из которых нокаутом, и потерпел три поражения.

Несмотря на сомнения Санчеса, тема возвращения украинца остается актуальной. Среди возможных соперников Ломаченко называли американца О'Шаки Фостера, который стремится объединить чемпионские пояса. В то же время потенциальное противостояние будет зависеть от дальнейших планов обоих боксеров и развития ситуации в легком весе.