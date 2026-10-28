"Я бы его отговорил": известный тренер не хочет видеть Ломаченко снова на ринге

Мексиканский тренер Абель Санчес раскритиковал решение Василия Ломаченко возобновить профессиональную карьеру после длительного перерыва. По его мнению, возвращение на ринг в 38-летнем возрасте может затмить достижения украинского боксера.

Специалист заявил, что не поддержал бы такой шаг, если бы работал с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях. Об этом он рассказал в интервью Fight Hub TV.

Санчес объяснил, почему выступает против возвращения Ломаченко в бокс

Мексиканец убежден, что у Ломаченко уже выдающаяся карьера, а стремление стать абсолютным чемпионом мира не должно перевешивать возможные риски.

Я считаю, что у него и так невероятная карьера, замечательная история. Поэтому я и сомневаюсь в целесообразности его возвращения. Хотя понимаю, почему он этого хочет,

– отметил тренер.

По словам Санчеса, он попытался бы убедить украинца отказаться от возобновления выступлений, хотя и уважал бы его окончательное решение.

Я постарался бы его отговорить. Конечно, я поддержал бы любое его решение, но сделал бы все возможное, чтобы указать на все подводные камни и отрицательные стороны такого шага. Безусловно, у него есть и немало положительных сторон. Но речь идет не о том, чтобы он боролся за звание абсолютного чемпиона в 38 лет. К тому времени ему уже будет 40,

– сказал Санчес.

Тренер также подчеркнул, что поражение при возвращении могло бы оставить негативный след в наследии Ломаченко. Для сравнения он привел пример возможного возвращения легендарного Шугара Рэя Леонарда после длительного перерыва, поставив под сомнение целесообразность таких рисков для бойца с уже сложившейся большой карьерой.

Напомним, Ломаченко в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда украинец досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе. Всего на профессиональном ринге он провел 21 поединок, одержал 18 побед, 12 из которых нокаутом, и потерпел три поражения.

Несмотря на сомнения Санчеса, тема возвращения украинца остается актуальной. Среди возможных соперников Ломаченко называли американца О'Шаки Фостера, который стремится объединить чемпионские пояса. В то же время потенциальное противостояние будет зависеть от дальнейших планов обоих боксеров и развития ситуации в легком весе.