Ломаченко назвал дату возвращения на ринг: соперником может стать россиянин

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести свой следующий бой 20 ноября в Лас-Вегасе (США). Украинец должен возглавить вечер бокса.

По информации Boxing News со ссылкой на источник, близкий к организаторам мероприятия, команда Ломаченко уже работает над его возвращением в профессиональный бокс. При этом имя соперника пока официально не объявлено.

Кто может стать соперником Ломаченко

Среди потенциальных соперников называют непобедимого филиппинца Чарли Суареса, который является одним из претендентов на бой с украинцем. Также рассматривается возможность поединка с россиянином Эльнуром Самедовым, обладающим титулом WBA Regular.

Еще одним возможным сценарием является встреча Ломаченко с победителем боя Эмануэль Наваррете – О'Шаки Фостер, запланированного на 24 октября в Техасе. Ранее также сообщалось, что следующий поединок украинца может состояться во втором полулегком весе – до 58,9 килограмма.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда он досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе.

После этого украинец объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Впоследствии Ломаченко возобновил тренировки и принял решение рассмотреть возможность возвращения в профессиональный бокс.