Канадский проспект выразил желание драться против чемпиона мира из Украины

Василий Ломаченко еще не решил, когда вернется в ринг. Боксер вообще может завершить карьеру и покинуть профессиональный ринг из-за проблем со спиной.

Канадец Лукас Бахди высказался относительно Ломаченко. Талантливый боксер хочет драться против чемпиона мира в легком весе по версии IBF и IBO, сообщает 24 канал со ссылкой на FightHype.

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Бахди заявил, что победит Ломаченко

Лукас Бахди выразил желание драться против Василия Ломаченко. Канадец считает, что бой против боксера из Украины был бы сложным.

Однако он смог бы одолеть чемпиона мира в легком весе по версии IBF и IBO. Канадский проспект выделил достижения Василия Ломаченко в профессиональном ринге.

С огромным желанием принял бы участие в таком поединке. Он легенда спорта и было бы честью разделить с ним ринг. Я думаю, я донес бы свои удары, но ты никогда не знаешь заранее. Он был сложным бойцом, но возможно сейчас он в конце своей карьеры, и я смогу поймать его, и повалить,

– сказал Бахди.

Последний раз канадец дрался против Райана Джеймса Ракасы 7 марта в Торонто. Лукас Бахди победил единогласным решением судей филиппинского боксера.

Василий Ломаченко в последнем поединке победил Джорджа Камбососа в мае прошлого года. Боксер одолел австралийца техническим нокаутом и получил чемпионский пояс IBF.