Менеджер Ломаченко назвал желаемого соперника для боксера

Будущее Василия Ломаченко остается под вопросом. Чемпион мира IBF в легком весе не определился относительно продолжения или завершения боксерской карьеры.

Эгис Климас выступил с заявлением относительно Василия Ломаченко. Менеджер чемпиона мира IBF в легком весе назвал желаемого соперника для своего подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой YSM Sports Media.

Читайте также Канадский проспект выразил желание драться против чемпиона мира из Украины

Чемпион против чемпиона

Мендежер Василия Ломаченко заявил, что его подопечного не стоит списывать со счетов. Эгис Климас отметил, что многие бойцы хотят подраться против чемпиона мира.

Поэтому, когда Василий вернется он может провести замечательный бой. Эгис Климас подчеркнул, что соперником Ломаченко должен стать Джервонта Дэвис, а не Шакур Стивенсон.

Кто приоритетный соперник для Ломаченко – Дэвис или Шакур Стивенсон? Где находится Шакур, а где Джервонта в плане навыков и финансов. Дэвис гораздо лучший боец. Я ничего не забираю у Стивенсона, он очень хороший боец, но Шакур прыгун,

– сказал Климас.

Также Эгис Климас добавил, что Джервонта Дэвис демонстрирует более интересный футбол, чем Шакур Стивенсом. Поэтому для него Василий Ломаченко был бы лучшим соперником.

Напомним, что ранее Джервонта Дэвис и его команда обратились к Top Rank. Американский боксер намерен драться против Василия Ломаченко.