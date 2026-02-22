Украинец поставил на уши всю Польшу: боец из Харьковщины сенсационно побил чемпиона мира

Украинский боец смешанных единоборств Виталий Якименко сотворил громкую сенсацию. В Польше спортсмен из Харьковщины стал чемпионом KSW в легчайшем весе.

В главном бою турнира KSW 115 в польском Любине Якименко победил действующего чемпиона и местного любимца Себастьяна Пшибиша. Об этом сообщает Tanksport.

Смотрите также Соперник упал за считанные секунды: в США определили нового чемпиона WBC

Как украинский боец Якименко сотворил сенсацию?

Украинец, который является вторым номером рейтинга, одержал победу разделенным решением судей несмотря на то, что все они поляки.

Пшибиш выходил на вторую защиту титула после возвращения пояса и считался фаворитом на бумаге. За плечами поляка – 14 побед и опыт громких боев, пишет vRINGe.

Якименко провел агрессивный поединок, неоднократно выполнял тейкдауны и держал высокий темп весь бой. После пяти раундов судьи разделились в оценках, но двое из трех отдали предпочтение украинцу.

Якименко объявляют победителем боя: смотрите видео

Что Якименко сказал о победе?

Для 29-летнего бойца, который дебютировал в KSW только в сентябре победой над экс-бойцом UFC и до этого имел 10 побед в 12 боях, это карьерный скачок.

Украина получила нового чемпиона одной из сильнейших европейских организаций ММА.

Я не просто чемпион. Я первый чемпион из Украины. Для меня это очень важно,

– сказал после боя Якименко.

Кроме того, он ответил критикам, которые были уверены в его неудаче. Якименко заявил, что является одним из лучших бойцов Европы, которого невозможно победить одним ударом.

Якименко празднует победу: смотрите видео

Также Виталий не ответил, даст ли реванш Пшибишу и отметил, что поляку стоит выиграть промежуточный бой перед второй встречей.

"Полгода назад меня здесь не было, а сегодня я чемпион. Каждый может получить свою возможность", – резюмировал он.

Что известно о Якименко?