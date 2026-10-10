Виталия Кличко внесли в Национальный реестр рекордов Украины

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко был внесен в Национальный реестр рекордов Украины. В 55 лет он подтянулся на перекладине 55 раз, продемонстрировав безупречную технику выполнения упражнения.

Об этом сообщает Shelter.ua. По словам представителя, занимающегося фиксацией рекордов, Ярослава Романюка, Кличко второй год подряд устанавливает собственное достижение, подтягиваясь столько раз, сколько ему лет.

Какой рекорд установил Кличко-старший

В прошлом году он выполнил 54 подтягивания, а в этом году повторил упражнение уже 55 раз.

Достижение зарегистрировали в номинации "Единственный действующий мэр в Украине, который в возрасте 55 лет может подтянуться 55 раз".

Романюк также отметил, что, учитывая вес Кличко, который, по его предположению, превышает 100 килограммов, результат может претендовать на мировой уровень.

Спортивная карьера Кличко

До политической деятельности Кличко приобрел мировую известность как профессиональный боксер. За свою карьеру он провел 47 поединков, в которых одержал 45 побед, в том числе 41 нокаутом, и потерпел два поражения.

Кличко ни разу не побывал в нокауте или нокдауне. Поражения от Криса Берда в 2000 году и Леннокса Льюиса в 2003-м были связаны с травмами, из-за которых он не смог продолжить бои.

В декабре 2013 года Кличко официально завершил профессиональную боксерскую карьеру. Впоследствии он получил статус "Вечного" чемпиона мира по версии WBC, а в 2018 году был включен в Международный зал боксерской славы.