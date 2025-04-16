Экс-чемпион мира выбрал соперников для Ломаченко, если тот вернется в ринг

Бывший украинский боксер, а ныне тренер Вячеслав Сенченко высказал свое мнение относительно возможного будущего Василия Ломаченко. До сих пор нет никакой конкретики относительно вероятного продолжения карьеры чемпиона мира.

Вячеслав Сенченко верит в то, что Василий Ломаченко сможет вернуться на качественный уровень, если таки вернется в профи-ринг. Сейчас боксер и его команда ждут финального решения врачей относительно проблем со спиной, информирует 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Сенченко высоко оценил Ломаченко высоко оценил Ломаченко

Украинский тренер назвал Ломаченко одного из лучших в мире. По его словам, несмотря на уже солидный возраст (37 лет) Василий может дать достойный бой любому сопернику.

"Я думаю, что может. И вообще, я считаю, что Ломаченко один из лучших, несмотря на его возраст и тяжелую карьеру, он может дать любому чемпиону такой бой, что не факт, что кто-то выиграет. Но здесь все зависит от того, какой будет ситуация со здоровьем у Василия, потому что я читал, что у него там и травмы, и другие проблемы", – сказал Сенченко.

Бывший чемпион мира предположил, если Ломаченко таки вернется в ринг, то хотел бы увидеть его в боях с лучшими соперниками. Сенченко поставил в пример Кейшона Дэвиса, Джервонту Дэвиса и Шакура Стивенсона.

Не имеет значения с кем. Ломаченко – это тот боксер, который создаст проблемы для любого чемпиона,

– добавил экс-боксер.

Отметим. что за спиной 37-летнего Ломаченко 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения в 21-м бою. Последний раз Василий выходил в ринг в мае прошлого года, когда нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде.

Несмотря на все эти проблемы со здоровьем у Ломы 10 мая определится его возможный соперник. Победитель боя между Зауром Абдуллаевым и Реймондом Мураталья получит временный пояс IBF, а полноценным владеет как раз Василий.